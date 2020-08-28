У ВООЗ заявили про згубний вплив COVID-19 на психіку

Генеральний секретар Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебрейесус заявив, що пандемія коронавірусу згубно вплинула на психічне здоров'я мільйонів людей.

За його словами, це пов'язано з тривогою і страхом, спричиненими пандемією, а також порушенням роботи служб із підтримки психічного здоров'я, пишуть "Известия".

Крім того, Гебрейесус назвав причиною негативного впливу COVID-19 відсутність взаємодії між людьми у зв'язку з карантином.

Він нагадав, що в світі з психічними розладами різної тяжкості проживають близько 1 млрд осіб, а кожні 40 секунд одна людина здійснює самогубство.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в місті Гуанчжоу на півдні Китаю з лікарні виписали пацієнта, якого сім місяців лікували від коронавірусної інфекції. 62-річного чоловіка госпіталізували в кінці січня.