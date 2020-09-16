У ВООЗ заговорили про закриття шкіл через пандемію COVID-19

Закривати школи через пандемію коронавірусу необхідно тільки в крайньому випадку, оскільки мільйони дітей по всьому світу місяцями не відвідували навчання.

Про це 15 вересня заявив глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреісус на брифінгу в Женеві, передає "Корреспондент".

"Рішення про закриття шкіл повинно бути крайнім заходом – тимчасовим і прийнятим на місцевому рівні в районах з інтенсивною передачею коронавірусу", – сказав глава ВООЗ.

Гебреісус зазначив, що школярі не повинні переривати освітній процес, і цього можна досягти завдяки онлайн-навчанню. А період, коли школи залишаються закритими, необхідно використовувати для прийняття всіх заходів, які дозволять запобігти поширенню інфекції після повернення учнів за парти.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, школи в Україні можуть масово закрити на карантин через 1-2 місяці після початку навчального року. Таку думку висловив лікар-епідеміолог Андрій Александрін.

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