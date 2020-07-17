У ВООЗ сказали, у яких областях України треба посилити карантин.

Глава представництва ВООЗ в Україні, доктор Ярно Хабіхт заявив, що у кількох регіонах України треба посилити карантин через зростання випадків захворювання на COVID-19.

Зокрема, це Львів, Львівська область, Чернівці, Закарпаття, Рівне, розповів він у інтерв'ю "РБК-Україна". За його словами, ці області відповідають майже за половину усіх випадків коронавірусу у країні.

"Вчора дивився на статистику, такі регіони, як Львів, Львівська область, Чернівці, Закарпаття, Рівне – вони відповідають за половину всіх випадків. Тобто на національному рівні ми можемо послаблювати карантин, але в таких регіонах ці заходи мають бути посилені. Є потреба в місцевій адаптації. В деяких областях карантинні заходи були більш суворі, ніж у Києві", – сказав він.

За його словами, нині важливо, щоб в областях не було зростання кількості заражених.

"Ми повинні послаблювати карантин, пильно контролювати ситуацію, але, як ми бачили в інших країнах, ситуація може вийти з-під контролю, і, можливо, доведеться повернутися до попередніх заходів", – наголосив Хабіхт.

Доктор застеріг, що за тим, що відбувається у регіонах України з захворюваності на коронавірус, необхідно ретельно слідкувати.

"Ми маємо зважати на те, що Україна стала поступово послаблювати обмеження. Ввела адаптивний карантин. Це має офіційно тривати до кінця липня. Важливо розуміти, що відбувається по всій України. Ми спостерігали подібне і в інших країнах. Думаю, Україна готова послабити деякі заходи. Але ми повинні ретельно слідкувати, як це відбувається на обласному, районному та місцевому рівні", – підкреслив Хабіхт.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Хабіхт заявив, що стрімке зростання захворюваності коронавірусом в Україні пов'язане зі збільшенням кількості тестувань і "розслабленою" поведінкою українців.