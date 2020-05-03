У ВООЗ сказали, коли коронавірус перестане бути загрозою для світу

Поки не буде винайдена вакцина від коронавірусу COVID-19, нова хвороба буде становити серйозну загрозу для людства.

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Таку заяву в онлайн-інтерв'ю Reuters із Женеви зробив виконавчий директор програми з надзвичайних ситуацій Всесвітньої організації охорони здоров'я Майк Райан.

Він зазначив, що, хоча багато країн усе ще знаходяться "на порозі шторму", інші починають показувати, що деякою мірою захворювання можливо стримати.

Майк Райан The Straits Times

"У цьому сенсі є надія", – сказав Райан. "На глобальному рівні ситуація все ще дуже, дуже серйозна, але характер хвороби та траєкторія поширення вірусу в різних частинах світу зараз дуже різні", – додав він.

Представник ВООЗ закликав держави відновлювати нормальне життя "з особливою обережністю і пильністю".

Карта поширення COVID-19 у світі:

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Росії був зафіксований антирекорд за кількістю нових випадків коронавірусу – за добу в країні підтвердили +10 633 діагнозів.

В Іспанії тим часом зафіксований найнижчий показник смертності з 18 березня – 164 летальних випадки. Статистика показує, що пандемія в країні йде на спад.