У ВООЗ розповіли про вплив COVID-19 на людей, що палять

У ВООЗ розповіли про зв'язок COVID-19 і куріння.

У Всесвітній організації здоров'я заявили про старт ініціативи щодо забезпечення доступу до відмови від тютюну, оскільки курці більше схильні до захворювання COVID-19 у важкій формі.

Про це під час брифінгу заявив генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус, передає CGTN. За його словами, зараз у світі налічується близько 1,3 млрд курців.

Він зазначив, що куріння і так убиває близько 8 мільйонів осіб щорічно, але під час пандемії небезпека для курців іще вища.

"Якщо людям потрібно більше мотивації, щоб кинути палити, то пандемія забезпечить додаткову мотивацію. ВООЗ запускає ініціативу щодо забезпечення доступу до відмови від тютюну, мета якої – допомогти 1,3 мільярдам людей у світі кинути курити під час пандемії COVID-19", – заявив Гебреісус.

У рамках цієї ініціативи люди, що палять зможуть отримати вільний доступ до таких ресурсів як нікотин-замісна терапія або онлайн-консультації з фахівцями.

Як повідомляв OBOZREVATEL, медики з'ясували, що легені, ослаблені курінням, більш сприйнятливі до респіраторних інфекцій.