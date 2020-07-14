У ВООЗ розповіли, хто менш схильний до зараження коронавірусом

Діти у віці до десяти років найменше схильні до зараження коронавірусною інфекцією і легше переносять захворювання.

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Про це під час брифінгу в Женеві заявила глава технічної групи надзвичайних захворювань Всесвітньої організації охорони здоров'я Марія Ван Керкхове, пише РИА Новости.

Такий висновок зробили після проведення дослідження із виявлення антитіл у дітей. Виявилося, що діти старше десяти років схильні до зараження так само сильно, як підлітки і молодь старше 20 років. Це означає, що вони можуть заразитися, але захворювання буде протікати легко.

За словами Керкхове, тепер необхідно зрозуміти, чи передається вірус між дітьми.

Як писав OBOZREVATEL раніше, Всесвітня організація охорони здоров'я поділила країни світу на чотири типи, згідно з епідеміологічною ситуацією у них.