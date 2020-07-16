У ВООЗ пояснили причини рекордів щодо захворюваності COVID-19 в Україні

Стрімке зростання захворюваності коронавірусом в Україні пов'язане зі збільшенням кількості тестувань і "розслабленою" поведінкою українців.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів глава представництва ВООЗ в Україні, доктор Ярно Хабіхт.

Він зазначив, що якщо три місяці тому в Україні могли робити одну тисячу тестів на COVID-19, то зараз можна проводити 13 тисяч ПЛР-тестів.

"У той же час, якщо ми подивимося на поведінку людей, то побачимо, що вони стали більш розслабленими", – зазначив Хабіхт.

"Якщо все буде продовжуватися в тому ж руслі, то, я думаю, кількість випадків буде рости не тільки завдяки розширенню тестування, а й через поведінку людей", – додав він.

Як писав OBOZREVATEL, станом на ранок четверга, 16 липня, в Україні офіційно підтверджено 56 455 випадків коронавирусної інфекції. З них 848 виявлено за минулу добу. Від COVID-19 в країні померли вже 1 445 осіб (+18 за добу), а 28 931 пацієнт (+800) повністю поборов хворобу.