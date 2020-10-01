У ВООЗ повідомили, коли вакцина від COVID-19 з'явиться в Україні

Вакцина від коронавірусу в Україні може з'явитися в другій половині 2021 року.

Про це повідомив представник офісу Всесвітньої організації охорони здоров'я Ярно Хабіхт, передає "Суспільне".

Він зазначив, що вакцина буде в наявності для людей з уразливих груп населення – медичних працівників, літні люди, хворі на хронічні захворювання.

"Ми маємо понад 200 експериментальних вакцин, які знаходяться на різній стадії розвитку в лабораторіях або на різних типах випробувань. І з них вже 8 вакцин, які знаходяться в третій фазі клінічних випробувань, і ще одну вакцину зараз розглядаємо. Тому насправді ми маємо 9 вакцин, які до кінця грудня 2020 мають показати результати, які ми зможемо почати вивчати. Якщо все буде виходити дуже добре, то вакцина в Україні може бути в наявності в другій половині 2021 для людей вразливих груп населення", – підкреслив представник ВООЗ.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, група вчених із США і Китаю виявили, що натуральний фермент каталазу може бути ефективним засобом від симптомів COVID-19, що пригнічує реплікацію коронавірусу.