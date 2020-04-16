Європа стоїть на порозі піку пандемії COVID-19, і тому повинна бути дуже обережною в питаннях послаблення карантину.

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Адже зараз число заражених небезпечною інфекцією в європейських країнах наблизилося до мільйона, що становить практично половину від всіх випадків захворювання на коронавірус у світі. На цьому акцентував увагу регіональний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я в Європі Ханс Клюге, передає Reuters.

"Кількість випадків по всьому регіону продовжує зростати. За останні 10 днів число зареєстрованих в Європі випадків майже подвоїлося i наблизилося до одного мільйону. Грозові хмари цієї пандемії все ще сильно нависають над європейським регіоном", – підкреслив він, додавши, що жертвами коронавірусу тут стали більше 84 тис. осіб.

Тому, переконаний Клюге, країни, які хочуть послабити карантинні обмеження (наприклад, відкрити школи і деякі підприємства), повинні розуміти складність і ризики таких дій.

Пандемія коронавірусу

"Люди справедливо запитують: скільки ми повинні терпіти? І як довго? Ми, уряди і органи охорони здоров'я повинні знайти відповіді, щоб визначити, коли, за яких умов і як ми можемо розглянути питання про безпечний вихід з карантину", – зазначив регіональний директор ВООЗ в Європі.

За його словами, будь-який крок щодо скасування обмежувальних заходів повинен відбуватися лише на тлі ознак того, що поширення COVID-19 в країнах контролюється, ризики спалахів зведені до мінімуму, а системи охорони здоров'я здатні виявляти, тестувати, відстежувати і ізолювати інфікованих.

"Ми залишаємося в зоні шторму... Якщо ви не можете забезпечити виконання цих критеріїв до ослаблення обмежень, я закликаю вас переглянути свою думку. Швидкого шляху назад до нормалізації не існує", – попередив Клюге.

Як повідомляв OBOZREVATEL, всього у світі станом на 16 квітня на коронавірус захворіли вже понад 2 млн осіб. Лідують в антирейтингу як і раніше США. Нові випадки зараження також почали виявляти в Китаї.

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