У ВООЗ попередили про наближення спалахів COVID-19: їх буде не два

У Всесвітній організації охорони здоров'я попередили про нові спалахи коронавірусу (COVID-19), які будуть чергуватися.

Як повідомив в ефірі ВВС спеціальний посланник ВООЗ Девід Набарро, хвороба може спалахнути з новою силою в міру ослаблення карантинних заходів.

Експерт підкреслив, що людям доведеться прийняти нову реальність і вживати заходів для того, щоб убезпечити себе надалі.

Створення вакцини проти COVID-19

"Коронавірус не закінчився, і в міру зростання пересувань людей, ми повинні бути готові до того, що нові спалахи будуть розвиватися дуже швидко ... Крім того, необхідно забезпечити достатню місткість лікарень. Це стане новою нормою для всіх нас", – зазначив він .

Набарро додав, що такі заходи будуть діяти до тих пір, поки не знайдуть вакцину проти COVID-19. За його словами, на це може піти багато часу: "деякі віруси надскладні, коли справа доходить до розробки вакцин".

Як повідомляв OBOZREVATEL, у ВООЗ заявили, що зараз світ перебуває в середині першої хвилі COVID-19, під час якої може відбутися другий пік захворюваності.

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