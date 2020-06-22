У Волинській області посилили карантин: закриють ТРЦ, дитсадки

У Волинській області з 22 червня посилять карантинні заходи у зв'язку зі збільшеннямзахворюваності на коронавірусну інфекцію COVID-19.

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Відповідне рішення ухвалила регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, повідомляється на сторінці Волинської ОДА у Facebook. Згідно з ним, буде заборонено роботу дитсадків, закладів громадського харчування в приміщеннях, ТРЦ і фітнес-центрів.

"Волинська область все ще залишається в числі тих, які ще не готові до ослаблення карантинних обмежень і переходу до наступного етапу адаптивного карантину через високий рівень захворюваності", – сказано в повідомленні.

Зазначається, що рівень випадків інфікування становить 21,15% при рекомендованих не більше 11, а показник динаміки – 23,5% при рекомендованих не більше 10.

Таким чином в області будуть заборонені:

робота закладів громадського харчування (ресторанів, кафе і т.п.), торгово-розважальних центрів (крім розташованих в них магазинів), діяльність установ, що надають послуги з розміщення, установ розважальної діяльності, фітнес-центрів, закладів культури;

здійснення регулярних і нерегулярних пасажирських перевезень в міжобласному сполученні;

проведення релігійних заходів за участю понад 10-ти осіб;

робота дошкільних навчальних закладів.

Водночас дозволена діяльність установ громадського харчування на відкритих (літніх) майданчиках, в тому числі під тентами, на верандах, за умови дотримання відстані не менше 1,5 метра між місцями для сидіння за сусідніми столами і розміщення не більше чотирьох клієнтів за одним столом (без урахування дітей до 14 років).

Також дозволяється діяльність з надання послуг щодо здійснення адресної доставки замовлень і замовлень на винос за умови забезпечення персоналу засобами індивідуального захисту (включаючи захист особи, очей, рук) і використання відвідувачами, окрім часу прийому їжі, респіраторів або захисних масок.

Крім того, в окремих районах, де виявлені спалахи коронавируса, вживатимуть додаткових заходів для недопущення поширення інфекції. Серед таких районів – Ратнівський і Камінь-Каширський.

У Волинській області посилили карантин: закриють ТРЦ, дитсадки Facebook Волинська ОДА

У Волинській області посилили карантин: закриють ТРЦ, дитсадки Facebook Волинська ОДА

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Волинській області вранці 22 червня було зафіксовано 1 852 випадки захворювання на коронавірус.

Нагадаємо, що карантин уже посилили в Одеській області та Харкові. Всього до наступного етапу ослаблення карантинних заходів не готові дев'ять областей та Київ.