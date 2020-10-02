У Вишневому відкрився Sport Life

Sport Life Вишневе – 3-й клуб в передмісті Києва, який розмістився в ТРЦ Cherry Mall.

Це вдале поєднання світу сімейного відпочинку і спорту з повноформатною аквазоною та окремим повноцінним Premium залом з панорамним видом на басейн.

Фітнес-клуб містить в собі: новітній тренажерний зал, декілька студій для групових занять, 25-метровий басейн на 4 доріжки, басейн для дітей та немовлят, лазневий комплекс з 3-ма лазнями та дитячу фітнес-академію "Спортлайфік".

Пресслужба Sport Life

Пресслужба Sport Life

Коментуючи відкриття фітнес-клубу Sport Life в Вишневому, міський голова Діков Ілля, зазначив: "Безумовно, відкриття сучасного фітнес-комплексу такого рівня в нашому місті – це велика подія для мешканців Вишневого".

Враховуючи нинішню ситуацію в країні Sport Life продовжує відкривати нові клуби та запевняє, що тренувальний процес пройде в максимально безпечних умовах для кожного з відвідувачів.

Унікальне розташування клубу в передмісті Києва робить його ідеальним місцем для результативних тренувань і повноцінного відпочинку.