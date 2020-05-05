Головна Новини
5 травня • оновлено в 18:20
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

У виші ЗСУ заборонили користуватися мобільними і соцмережами: з'явився скандальний документ

2.5т
Читати матеріал російською

У Харківському національному університеті Повітряних сил імені Івана Кожедуба видали наказ про заборону використання під час службової діяльності таких засобів зв'язку, як мобільні телефони, планшети, ноутбуки, смартгодинники і флешки.

Відповідний документ опублікувала на своїй сторінці у Facebook офіцерка-вихователька Київського військового ліцею імені Івана Богуна Юлія Микитенко.

"Маск нервово покурює в сторонці. Треш в ХНУПС триває. Замість того, щоб забезпечити курсантам гідну освіту, боротися з наркоманією, корупцією і некомпетентністю, керівництво вишу вирішило заборонити використовувати електронні засоби", – обурилася вона.

У виші ЗСУ заборонили користуватися гаджетами і соцмережами

У виші ЗСУ заборонили користуватися гаджетами і соцмережами

Facebook Юлії Микитенко

У виші ЗСУ заборонили гаджети

У виші ЗСУ заборонили гаджети

Крім того, в наказі також прописана заборона на використання соцмереж з метою недопущення витоку інформації з обмеженим доступом, яка розкриває характер діяльності Повітряних сил ЗСУ.

"Заборонити військовослужбовцям і працівникам університету в соцмережах, месенджерах і Telegram-каналах поширювати аудіо-, фото- і відеоматеріали, які можуть призвести до витоку інформації про геолокацію, місцезнаходження, приналежність до ЗСУ, дії командирів, а також персоналізації та ідентифікації особового складу" , – сказано в документі.

У виші ЗСУ заборонили користуватися гаджетами і соцмережами

У виші ЗСУ заборонили користуватися гаджетами і соцмережами

Facebook Юлії Микитенко

У виші ЗСУ заборонили користуватися гаджетами і соцмережами

У виші ЗСУ заборонили користуватися гаджетами і соцмережами

Facebook Юлії Микитенко

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в ЗСУ спалахнув скандал через розпорядження про контроль сторінок соцмереж військовослужбовців командирами військових частин та їх заступниками. Відповідний документ опублікував колишній воїн ЗСУ, учасник війни на Донбасі Олександр Грамарчук (Гром).

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Місце
Україна Харків
Тег
Збройні сили України
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
9
2
Смішно
135
Цікаво
5
Сумно
3
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Иван Васильевич
Иван Васильевич
Я служил срочную в Союзе и нам запрещали пользоваться радиоприемниками, магнитофонами и фотоаппаратами. Но тогда было государство, где существовало такое понятие, как военная тайна. В современной Украине такого не может быть, потому что все секреты знают в Америке и России.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Суспільство

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 12697.

    Вилікувалися: 1875. Померли: 316.

  • У світі захворіли вже більше 3,6 мільйона осіб, загинули – 252 тисячі.

  • В Україні продовжили карантин до 22 травня, однак послаблення почнуться з 11 травня.

  • Кабмін заявив, що карантин в Україні можуть продовжити після 22 травня.

  • Британія звинуватила Росію в спробах вкрасти інформацію про вакцину від COVID-19.

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги