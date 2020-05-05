У виші ЗСУ заборонили користуватися мобільними і соцмережами: з'явився скандальний документ

У Харківському національному університеті Повітряних сил імені Івана Кожедуба видали наказ про заборону використання під час службової діяльності таких засобів зв'язку, як мобільні телефони, планшети, ноутбуки, смартгодинники і флешки.

Відповідний документ опублікувала на своїй сторінці у Facebook офіцерка-вихователька Київського військового ліцею імені Івана Богуна Юлія Микитенко.

"Маск нервово покурює в сторонці. Треш в ХНУПС триває. Замість того, щоб забезпечити курсантам гідну освіту, боротися з наркоманією, корупцією і некомпетентністю, керівництво вишу вирішило заборонити використовувати електронні засоби", – обурилася вона.

У виші ЗСУ заборонили користуватися гаджетами і соцмережами Facebook Юлії Микитенко

У виші ЗСУ заборонили гаджети

Крім того, в наказі також прописана заборона на використання соцмереж з метою недопущення витоку інформації з обмеженим доступом, яка розкриває характер діяльності Повітряних сил ЗСУ.

"Заборонити військовослужбовцям і працівникам університету в соцмережах, месенджерах і Telegram-каналах поширювати аудіо-, фото- і відеоматеріали, які можуть призвести до витоку інформації про геолокацію, місцезнаходження, приналежність до ЗСУ, дії командирів, а також персоналізації та ідентифікації особового складу" , – сказано в документі.

У виші ЗСУ заборонили користуватися гаджетами і соцмережами Facebook Юлії Микитенко

У виші ЗСУ заборонили користуватися гаджетами і соцмережами Facebook Юлії Микитенко

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в ЗСУ спалахнув скандал через розпорядження про контроль сторінок соцмереж військовослужбовців командирами військових частин та їх заступниками. Відповідний документ опублікував колишній воїн ЗСУ, учасник війни на Донбасі Олександр Грамарчук (Гром).

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