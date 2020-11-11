У Вірменії влаштували масштабний протест через мир у Карабасі: є затримані. Фото і відео
У Єревані 11 листопада почалися антиурядові мітинги.
Фото і відео з акцій протесту з'явилися у Twitter. За повідомленням журналістів, є затримані.
Протести пов'язані з врегулюванням конфлікту між Вірменією та Азербайджаном через спірну територію Нагірного Карабаху (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).
Jüri Vendik написав: "Великий мітинг опозиції в Єревані. За відставку Пашиняна. Лідерів, за повідомленнями преси, затримують: воєнний стан".
Користувач Аббас Джума опублікував фото з акції протесту і написав: "У Єревані почалися антиурядові мітинги".
HIGHLY LIKELY LIKE виклав відео з мітингу і супроводив його таким коментарем: "Нікол, йди!" – це на акції протесту в Єревані.
Як повідомляв OBOZREVATEL :
9 листопада між Вірменією, Азербайджаном і Росією було підписано заяву про припинення бойових дій в невизнаній Нагірному Карабасі.
Саме на тлі цього в Єревані спалахнули протести й почалися погроми.
Згідно з документом, сторони конфлікту залишаються на нинішніх позиціях, але більша частина Нагірного Карабаху повертається Азербайджану.
Президент Азербайджану Ільхам Алієв уточнив, що в Нагірному Карабасі буде працювати спільна миротворча місія, до якої увійдуть російські й турецькі військовослужбовці.
У Вірменії опозиційні фракції заявили, що хочуть скликати позачергове засідання парламенту для обговорення та можливого анулювання ухваленого щодо Нагірного Карабаху тристороннього рішення.
Нагадаємо, 9 листопада Азербайджан узяв під контроль ще 48 населених пунктів у Карабасі.
До цього було захоплено стратегічно важливе місто Шуша, а "влада" невизнаної "Нагірно-Карабаської республіки" визнала поразку.
Детальніше про те, чиїм є Нагірний Карабах і де він розташований, – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.
У чому суть конфлікту Вірменії та Азербайджану, – читайте за посиланням.