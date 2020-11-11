У Вірменії влаштували масштабний протест через мир у Карабасі: є затримані. Фото і відео

У Єревані 11 листопада почалися антиурядові мітинги.

Фото і відео з акцій протесту з'явилися у Twitter. За повідомленням журналістів, є затримані.

Протести пов'язані з врегулюванням конфлікту між Вірменією та Азербайджаном через спірну територію Нагірного Карабаху (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Jüri Vendik написав: "Великий мітинг опозиції в Єревані. За відставку Пашиняна. Лідерів, за повідомленнями преси, затримують: воєнний стан".

У Вірменії протестують протимиру в Карабасі Twitter Jüri Vendik

У Вірменії протестують проти миру в Карабасі Twitter Jüri Vendik

Користувач Аббас Джума опублікував фото з акції протесту і написав: "У Єревані почалися антиурядові мітинги".

У Вірменії протестують проти світу в Карабасі Twitter Аббас Джума

У Вірменії протестують проти миру в Карабасі Twitter Аббас Джума

HIGHLY LIKELY LIKE виклав відео з мітингу і супроводив його таким коментарем: "Нікол, йди!" – це на акції протесту в Єревані.

Як повідомляв OBOZREVATEL :