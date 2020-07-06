У Вінницькій області з банкомату вкрали мільйон гривень

У ніч на 5 липня в селищі Дашів Вінницької області невідомі люди пограбували банкомат і забрали близько мільйона гривень.

Як повідомляє Головне управління Національної поліції у Вінницькій області, близько 3:35 у поліцію надійшло повідомлення, що в магазині невідомі люди пошкодили банкомат за допомогою вибухового пристрою і автомата, а після вкрали касети з грошима.

"На місці події поліцейські провели першочергові слідчі дії, вилучили речові докази", – йдеться у повідомленні.

Згідно з даними поліції, сума викрадених грошей становила близько мільйона гривень. Наразі слідчим управлінням ГУНП у Вінницькій області розпочато кримінальне провадження за ч. 5 ст. 185 КК (крадіжка, вчинена в особливо великих розмірах або організованою групою), за що передбачено покарання до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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