У Вінницькій області вже 9 хворих на коронавірус, п'ятеро – працівниці пологового будинку

У Вінницькій області підтверджено вже 9 випадків зараження коронавірусом COVID-19.

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Як повідомив на брифінгу голова Вінницької обласної державної адміністрації Владислав Скальський, сім випадків з дев'яти зафіксували в самій Вінниці, один – у Вінницькому районі і один – у місті Ладижині (щоб подивитися відео, проскрольте новину до кінця).

На коронавірус перевірили не тільки працівників пологового, але і пацієнток

Зі свого боку мер Вінниці Сергій Моргунов розповів, що першою захворіла 42-річна медсестра міського пологового будинку №2, яка контактувала зі знайомими з Польщі. Від неї заразилися 4 працівниці пологового будинку та її 5-річний племінник. Ще один хворий – 32-річний чоловік, який подорожував по Європі.

За словами Моргунова, на коронавірус перевірили не тільки працівників пологового будинку, але і пацієнток. Зараз пологовий будинок закрито на карантин, у ньому залишається 21 жінка.

Як писав OBOZREVATEL, станом на 10:00 27 березня Мінздоров'я повідомляв тільки про п'ятьох хворих на коронавірус у Вінницькій області.

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