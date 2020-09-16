У Вінниці знайшли футболку з портретом Путіна в секонд-хенді. Фото

У місті Вінниці в одному із магазинів секонд-хенд продавали футболку з портретом президента країни-агресора Росії Володимира Путіна.

Про це написала на своїй сторінці у Facebook українська волонтерка Наталія Юсупова, зазначивши, що обурливий товар помітили воїни ЗСУ (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Місто Вінниця, в магазині секонд-хенд продаються футболки з портретом Путіна і надписом: "Нас не догонят". Сьомий рік війни, тисячі вбитих та поранених, що ж ви, покидьки, витворяєте! Ще й україномовне місто! Та наші воїни догнали, і нема там більш портрета кривавого окупанта. Вас доженуть усіх, це питання часу", – написала волонтерка.

Футболка з портретом Путіна. Facebook Наталії Юсупової

Воїни ЗСУ знищили пропагандистський сувенір. Facebook Наталії Юсупової

Тим часом користувач Роман Костишин оприлюднив відео, на якому видно, як патріоти розірвали одяг із Путіним на шматки та викинули у смітник. Автор ролика зазначив, що адміністрація магазину пішла назустріч та віддала футболку сама для утилізації.

У коментарях під дописом українці висловили своє обурення тим, що в Україні на сьомому році війни продаються сувеніри із призвідником військового конфлікту на сході та окупації Криму.

"Диявол діє всередині країни! Перевіряють реакцію та пильність населення", "Я з Вінниччини, і мені соромно за це! Вибачте нам, любі Воїни", "Покидьки і зрадники, на жаль, таких ще багато. Як могли таке дозволити власники магазину? Йде війна сьомий рік", "Сором... Те, що таке продається, – великий сором", "Очманіли вкрай", "Ось так і живемо, на кожному кроці проросійські падлюки", – пишуть люди.

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