У Вінниці жінка народила біля входу закритого через коронавірус пологового будинку

У Вінниці місцева жителька Олена, у якої почалися перейми, народила дитину перед пологовим будинком, оскільки установа була закрита на дезінфекцію через коронавірус.

Про це написали Подробности. Пологи прийняв чоловік вагітної.

"Почалися перейми... Ми взяли сумки і були готові. Поїхали в пологовий будинок спокійно і цілеспрямовано за третьою дитиною. Чоловік вивантажив сумки і поставив на стіл, який стояв при вході. Я дзвоню, стукаю і ніхто не відповідає... Я кажу чоловікові: вже все, вже сильно прихоплює", – розповіла Олена.

Після цього її чоловік пішов у гінекологічне відділення, де тільки після тривалих дзвінків і стукотів у двері йому пояснили, що пологовий будинок закритий на дезінфекцію в зв'язку з коронавірусом уже кілька днів.

Жінці довелося лягти на столи перед пологовим відділенням і народжувати на вулиці.

"Я кричу: люди, я народжую... Сказала чоловікові, щоб приймав пологи, які були стрімкими... Вийшла голова, перейми йдуть, але дитина не виходить. Ця дитина вже червоніла, синіла і чорніла. Чоловік бере за плече і дістав цю дитину. Але якби він розгубився, то дитини б уже не було", – розповіла Олена.

Ні під час перейм, ні при пологах до неї ніхто з медперсоналу не вийшов. Медсестри з'явилися тільки після того, як дитина з'явилася на світ. Вони не поцікавилися, як пройшли пологи, зате весь час повторювали: "Чого ви сюди приїхали? Тут же закрито".

"Вони переклали мене ще через 10 хвилин на каталку. Не могли відкрити двері і збагнути, куди мене везти. Навіть просили чоловіка вирвати замок у пологову кімнату", – сказала жінка.

Розбиратися в тому, що трапилося, дзвонити своєму лікареві і шукати винних молода мама не захотіла.

"Дитина здорова і це найголовніше. Ми вже не хочемо жодних розбирань", – пояснила вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у селі Петрове на Дніпропетровщині 17-річна дівчина народила дитину у вуличному туалеті в своєму дворі.