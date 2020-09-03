У Вінниці заявили про критичну ситуацію з COVID-19 і попросили сотні ліжок для лікарень

У Вінниці не вистачає ліжок для хворих на COVID-19.

Вінниці терміново потрібно ще 200 ліжок через критичну ситуацію із захворюваністю на коронавірусну інфекцію.

Про це повідомив 3 вересня в Facebook глава Вінницької ОДА Сергій Борзов. Він зазначив, що станом на 2 вересня Вінницька центральна районна клінічна лікарня завантажена на 100%.

Вінницька міська клінічна лікарня №1 заповнена на 81%.

"Я вже письмово звернувся до Сергія Моргунова (мер Вінниці, – Ред.), щоб влада Вінниці нарешті збільшила кількість ліжок для госпіталізації жителів із підтвердженим діагнозом COVID-19", – йдеться у повідомленні.

Глава області відзначив, що за рівнем захворюваності і постільним фондом контрольна цифра розгорнутих ліжок для Вінниці повинна бути 400 – вдвічі більше, ніж є.

"Існує певний розрахунок. Розумію, що День міста попереду і всім хочеться свята. Але кількість хворих у нас росте", – заявив голова ОДА.

Він також повідомив, що за рахунок хворих із Вінниці, яких везуть лікувати в інші райони, там росте кількість зайнятих ліжок.

"Тільки цієї ночі хворих із Вінниці госпіталізували до ранку в чотири районні лікарні – Шаргород, Хмільник, Бар і Калинівку. Станом на 3 вересня "маршрут" пацієнта з Вінниці – у Шаргород. І тим самим наближають Шаргородський район до "помаранчевої зони", – наголосив Борзов.

Також він нагадав, що Вінниця, Могилів-Подільський, а також Вінницький, Калинівський, Крижопільський, Немирівський і Тульчинський райони області віднесені до "жовтої" зони.

Станом на 3 вересня в Вінницькій області зареєстровано 4194 випадки зараження коронавірусом. Із них 85 осіб померли і 2873 пацієнти вилікувалися.

Вінниці терміново потрібно ще 200 ліжок через COVID-19. Facebook Сергія Борзова

Лист голови Вінницької ОДА до мера Вінниці. Facebook Сергія Борзова

У Вінницькій області зареєстровано 4194 випадки зараження COVID-19. РНБО

Як писав OBOZREVATEL, мер міста Немирів Вінницької області Віктор Качур, який захворів на запалення легенів, звернувся до українців прямо з лікарняної палати і закликав їх не бути легковажними з небезпечною хворобою. Для підтвердження своїх слів на особистій сторінці в Facebook він опублікував фото величезної черги швидких з інфікованими пацієнтами під стінами лікувального закладу.

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