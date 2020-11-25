У Вінниці відмовилися від головної ялинки та запланували перенесення вихідних

У Вінницькій міській раді запропонували перенести карантин вихідного дня замість суботи та неділі на понеділок та вівторок. Водночас мер міста Сергій Моргунов уже заявив про відмову від головної новорічної ялинки.

Як розповів заступник вінницького міського голови Андрій Очеретний, остаточне рішення щодо перенесення карантинних обмежень вихідного дня має ухвалити комісія ТЕБ та НС, пише vlasno.info. Відповідне звернення також подано прем’єр-міністру України Денису Шмигалю.

На думку представників місцевої влади, робочі субота та неділя дозволять підприємцям отримати виторг та виплатити заробітну плату своїм працівникам.

Також Очеретний розповів, що для місцевих підприємців першої та другої груп депутати ініціюватимуть скасування єдиного податку.

Відмову від головної новорічної ялинки міський голова на своїй сторінці у Facebook пояснив турботою про здоров’я містян.

"...На сьогодні ситуація із захворюваністю досить тривожна: чи не щодня в Україні з’являються нові антирекорди. Я щиро бажаю, щоб новорічні свята вінничани зустріли не в лікарні, а в сімейному колі. І не наражали себе та рідних на небезпеку підхопити вірус. Тому цього року головної вінницької ялинки в Центральному парку ім. Леонтовича не буде, а святкові заходи будуть перенесені в онлайн-формат", – наголосив він.

Проте святкова ілюмінація на магістральних вулицях, прикрашення центру міста та традиційний вертеп на Майдані Незалежності залишаться, повідомив міський голова.

У Вінниці не встановлюватимуть головну новорічну ялинку Facebook Сергій Моргунов

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що в Україні наприкінці грудня можуть ввести повний локдаун у разі, якщо карантин вихідного дня не допоможе знизити навантаження на лікарні. Остаточне рішення можуть ухвалити вже на початку наступного місяця. Про це на засіданні Кабінету Міністрів України 25 листопада заявив Шмигаль.