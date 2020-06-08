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8 червня • оновлено в 14:46
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У Вінниці у РАЦС трапився спалах коронавірусу: довелося закрити

2.1т
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У Вінниці через спалах коронавірусу (COVID-19) довелося закрити центральний РАЦС.

Як говориться в сюжеті ТСН, захворювання діагностували у трьох співробітників. Інша частина колективу очікує аналізів тестування.

"Міський РАЦС на сьогодні припинив прийом громадян, працюють тільки з попередньо поданих заяв на реєстрацію шлюбу без проведення урочистостей. Заяви на смерть і народження можна подати в будь-якому "прозорому офісі" за місцем проживання", – повідомив глава міста Сергій Моргунов.

ЗАГС в Вінниці

ЗАГС в Вінниці

Після виявлення хвороби РАЦС закрили, переставши приймати заяви на реєстрацію шлюбів. Також були скасовані урочисті церемонії.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що у Вінниці в міській лікарні №1 відділення для хворих з COVID-19 переповнене.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавірус
Місце
Україна Вінниця
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