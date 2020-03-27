"Цілителька-біоенерготерапевтка" з Конотопа (Сумська область) 11 днів хворіла на коронавірус, не звертаючись за медичною допомогою.

Вона проконтактувала мінімум із 70 особами, повідомив мер Дніпра Борис Філатов на сторінці у Facebook 27 березня.

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У результаті жінка померла. "З нею контактували і звичайні лікарі", – написав Філатов.

Коронавірус в Україні Колаж

Він також розповів про медсестру з Вінниці, яка захворіла на COVID-19, "розпиваючи спиртні напої з приїжджими з Польщі".

"Три дні [вона] ходить на роботу. Заражає своїх родичів і колег. У підсумку – плюс 9 хворих", – написав мер Дніпра.

Зазначимо, він емоційно висловився про ці випадки, заявивши, що "ми живемо серед людожерів".

Як писав OBOZREVATEL, радник міністра внутрішніх справ України Зорян Шкіряк самоізолювався, оскільки контактував із начальником поліції Києва Андрієм Крищенком (в останнього підтверджений діагноз COVID-19).

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