У Вінниці серед парку знайшли понад 600 снарядів. Фото

Гліб Іванов Суспільство 15:14, 7.06.2020 Оновлено: 15:15, 7.06.2020

У парковій зоні села Спіченці Погребищенського району Вінницької області викопали понад 600 артилерійських снарядів часів Другої світової війни.

Як повідомили у пресслужбі Державної служби з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області, сапери вилучили 414 снарядів калібру 45 мм, 213 снарядів калібру 76 мм та один мінометний снаряд калібру 82 мм.

"У результаті виявлено та вилучено 628 одиниць ВНП: АС-45 – 414 од., АС-76 – 213 од., ММ-82 – 1 од. часів Другої Світової війни", – відзначили рятувальники.

У Вінниці серед парку знайшли понад 600 снарядів
vn.dsns.gov.u

6 червня були знищені 114 боєприпасів, інші планували знищити 7 червня.

Село Спичинці славиться парком, розташованим навколо побудованого в кінці 19 століття палацу Собанських. Парк вже понад 20 років має статус об'єкта природно-заповідного фонду.

У Вінниці серед парку знайшли понад 600 снарядів
vn.dsns.gov.u
У Вінниці серед парку знайшли понад 600 снарядів
vn.dsns.gov.u
У Вінниці серед парку знайшли понад 600 снарядів
vn.dsns.gov.u
У Вінниці серед парку знайшли понад 600 снарядів
vn.dsns.gov.u

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Києві в 30 метрах від Шулявського шляхопроводу знайшли склад боєприпасів часів Другої світової війни.

Коментувати
Суспільство

Дивіться також

В Україні захотіли "перекроїти" області: опубліковано проєкт оновленої карти

Під Житомиром побили нардепа від "Слуги народу" – ЗМІ

Смерть дитини у дитсадку Запоріжжя: адвокат показав результати експертизи

Є два критерії: Зеленський сказав, як виберуть кандидата в мери Києва від "Слуги народу"

У селі на Буковині коронавірус спалахнув з новою силою: всі аналізи позитивні