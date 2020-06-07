У Вінниці серед парку знайшли понад 600 снарядів. Фото

У парковій зоні села Спіченці Погребищенського району Вінницької області викопали понад 600 артилерійських снарядів часів Другої світової війни.

Як повідомили у пресслужбі Державної служби з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області, сапери вилучили 414 снарядів калібру 45 мм, 213 снарядів калібру 76 мм та один мінометний снаряд калібру 82 мм.

"У результаті виявлено та вилучено 628 одиниць ВНП: АС-45 – 414 од., АС-76 – 213 од., ММ-82 – 1 од. часів Другої Світової війни", – відзначили рятувальники.

У Вінниці серед парку знайшли понад 600 снарядів vn.dsns.gov.u

6 червня були знищені 114 боєприпасів, інші планували знищити 7 червня.

Село Спичинці славиться парком, розташованим навколо побудованого в кінці 19 століття палацу Собанських. Парк вже понад 20 років має статус об'єкта природно-заповідного фонду.

У Вінниці серед парку знайшли понад 600 снарядів vn.dsns.gov.u

У Вінниці серед парку знайшли понад 600 снарядів vn.dsns.gov.u

У Вінниці серед парку знайшли понад 600 снарядів vn.dsns.gov.u

У Вінниці серед парку знайшли понад 600 снарядів vn.dsns.gov.u

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Києві в 30 метрах від Шулявського шляхопроводу знайшли склад боєприпасів часів Другої світової війни.

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