У Вінниці приземлилася важка авіація НАТО. Фото та відео

До Вінниці прибула авіація НАТО, в тому числі конвертоплани Bell V-22 Osprey і військово-транспортні літаки Lockheed C-130 Hercules.

Вони прилетіли в рамках багатонаціональних військових навчань "Об'єднані зусилля-2020", повідомляється на сторінці командування Повітряних сил ЗСУ (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Lockheed C-130 Hercules приземлився в аеропорту Вінниці. Facebook Ярослава Мазурця

"На території України вперше відбудуться двосторонні навчання повітряно-тактичної групи Сил спеціальних операцій ЗС США в Європі з відпрацюванням спільних завдань з підрозділами Сил спеціальних операцій ЗСУ", – йдеться в повідомленні.

Bell V-22 Osprey в Вінниці. Facebook Ярослава Мазурця

Так, військовослужбовці десантуватимуться з американських літаків з використанням парашутних систем різного типу і виконуватимуть операції в рамках українсько-американських навчань Rapid Trident.

Lockheed C-130 Hercules в Вінниці. Facebook Ярослава Мазурця

Підрозділи країн використовуватимуть американські літаки Lockheed МС130 і конвертоплани Bell V-22 Osprey, які прибули до Вінниці вперше.

Конвертоплани Bell V-22 Osprey візьмуть участь в навчаннях. Facebook Ярослава Мазурця

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна і Румунія провели на Дунаї спільні навчання Riverian-2020, в рамках яких були відпрацьовані основні види строїв і маневрування в них.