У Вінниці закатували засудженого: оприлюднено відео з в'язниці

Працівники "Вінницької установи виконання покарань №1" можуть бути причетними до вбивства засудженого.

Як повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань, до суду направлено обвинувальний акт відносно 6 працівників Державної установи "Вінницької установи виконання покарань №1" та одного засудженого, що відбуває покарання у держустанові. Інцидент, що закінчився смертю 59-річного засудженого, стався 13 липня 2019 року.

В ДБР розповіли, що цього дня 6 працівників державної установи завели чоловіка в окреме приміщення, де його побили, завдавши йому не менше 85 ударів. Правоохоронці встановили, що під час побиття потерпілого у діях п'яти працівників установи виконання покарань містилися ознаки катування.

Після побиття робітники в'язниці доставили постраждалого до камери, де вже інший засуджений завдав йому тяжких тілесних ушкоджень, що призвели до смерті.

"Таким чином, 5 працівників ДУ "Вінницької установи виконання покарань №1" обвинувачуються у перевищенні влади та службових повноважень, що супроводжувалося заподіянням насильства та вчинення катування ув'язненого в місцях позбавлення волі, з метою покарання останнього за вчинення ним злочину (ч. 2 ст. 365, ч. 1 ст. 127 КК України)", – йдеться в повідомленні.

В бюро уточнили, що ще один працівник установи виконання покарань обвинувачується у перевищенні влади та службових повноважень, що супроводжувалося заподіянням насильства відносно ув'язненого в місцях позбавлення волі (ч. 2 ст. 365 КК України). Засуджений обвинувачується у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілого (ч. 2 ст. 121 КК України).

"У разі доведення вини п'яти працівникам установи загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років, ще одному працівнику – позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, засудженому – покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 10 років", – пояснили в ДБР.

У пресслужбі бюро також оприлюднили кадри знущання з людини у в'язниці.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 23 вересня в Києві на Лисій горі знайшли тіло чоловіка зі слідами насильницької смерті. Його шия була пробита ножицями й обмотана ременем.