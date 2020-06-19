У Вінниці підтвердився спалах COVID-19 на станції швидкої: десятки медиків захворіли

На станції швидкої допомоги у Вінниці коронавірусом COVID-19 заразилися 76 працівників. При цьому її загальний штат становить 203 особи.

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Про це повідомив мер Вінниці Сергій Моргунов під час онлайнбрифінгу на своїй сторінці у Facebook. Він наголосив, що ситуація є тривожною (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Із 203 працівників 76 працівників вінницької станції швидкої допомоги захворіли на коронавірус. Це досить серйозний показник. У більшості своїй захворіли водії, фельдшери, просто лікарі медичних бригад", – розповів Моргунов.

За його словами, усім співробітникам медустанови зробили ПЛР-тестування. Тому швидка допомога не припиняє свою роботу, і на виклики виїжджають медики, у яких не було виявлено небезпечної інфекції.

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