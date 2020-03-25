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25 березня • оновлено в 16:06
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У Вінниці підтвердили перший випадок коронавірусу

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У Вінниці зафіксували перший випадок зараження коронавірусом –COVID-19 підтвердився у жінки, вік якої не уточнюється.

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Інформацію підтвердили у Лабораторному центрі Міністерства охорони здоров’я у Вінницькій області. Про це повідомляє "Вінниця.info".

Зазначається, що жінка перебуває в інфекційному відділенні першої міської лікарні. Її стан оцінюють як нормальний.

У Вінниці перший хворий із коронавірусом

У Вінниці перший хворий із коронавірусом

Окрім цього, в Лабораторному центрі МОЗ додали, що станом на 15:00 25 березня на території Вінницької області зареєстровано 27 підозрілих випадків захворювання на коронавірусну інфекцію.

"23 випадки не підтверджені. В одному випадку діагноз підтверджено лабораторно", – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що OBOZREVATEL постійно оновлює дані щодо коронавірусу станом на 25 березня.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, 25 березня у Волинській області було зафіксовано перший випадок зараження коронавірусною інфекцією – пацієнткою виявилася 7-річна дівчинка.

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Автор
Марина Ліснічук
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