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9 вересня • оновлено в 11:13
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/ Суспільство

У слідчому ізоляторі Вінниці повісився підозрюваний в педофілії

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У слідчому ізоляторі тимчасового утримання Вінниці покінчив життя самогубством 32-річний громадянин України, якого підозрюють у педофеліі.

Про це повідомляє прес-служба Головного управління Національної поліції у Вінницькій області, яка також заявила про початок перевірки по факту події.

Затримання 32-річного жителя Вінниці, якого підозрюють в педофеліі

Затримання 32-річного жителя Вінниці, якого підозрюють в педофеліі

vn.npu.gov.ua

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Після того, як 7 вересня Вінницький міський суд взяв під варту 32-річного вінничанина, підозрюваного в розповсюдженні дитячої порнографії та катуванні своїх малолітніх дітей, після повернення з суду підозрюваний вчинив самогубство і повісився на простирадлі.

Працівники ізолятора надали заарештованому першу домедичну допомогу, викликали швидку допомогу, але врятувати його не вдалося.

Поліцією ініційована перевірка Державним бюро розслідувань законності дій працівників ізолятора тимчасового тримання.

Нагадаємо, 5 вересня в Вінниці працівники поліції затримали 32-річного вінничанина, який підозрюється в катуванні своїх дітей і поширенні порнографічних матеріалів з неповнолітніми.

Підозрюваний - 32-річний житель Вінниці, у якого на вихованні знаходяться двоє усиновлених дітей: 3-річна дівчинка і 5-річний хлопчик; це діти його колишньої дружини, яка судом була позбавлена батьківських прав.

У поліції повідомили, що чоловік в мобільних додатках поширює фото і відео матеріали, що містять дитячу порнографію.

Під час проведення санкціонованого обшуку в квартирі підозрюваного слідчі вилучили електронні носії інформації.

В ході досудового розслідування буде встановлено походження матеріалів, що містять дитячу порнографію та дітей, зображених на них.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав, як в Києві спіймали на гарячому педофіла.

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Місце
Україна Вінниця
Теги
самогубство педофiли
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Там весь гадюшник свидомитых пидофилов, маньяков и наркоманов.
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Tarasov Yaroslav
Tarasov Yaroslav
Голдобин Алексей, свидомые в России? Укурился?
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Голдобин Алексей
Голдобин Алексей
Драго Кувалда, Где это там? В Росии что-ли.
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Раньше нужно было вешаться, желательно до рождения.
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