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19 травня • оновлено в 08:09
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У Вінниці лікарня переповнена: хворих на COVID-19 направляють в інші клініки

9.8т
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У Вінниці в міській лікарні №1 окреме відділення для хворих коронавірусом (COVID-19) переповнене.

У лікарняних палатах знаходиться 60 осіб, хоча відділення розраховане на 59, передає "Вежа".

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"Можна констатувати, що міська клінічна лікарня №1 міста Вінниці заповнена повністю, центральна районна лікарня зараз заповнюється, обласна дитяча лікарня наразі має вільні потужності. Ми починаємо, мабуть, спрямовувати наших пацієнтів з COVID на Калинівську центральну районну лікарню, яка дозволить нам зберегти необхідні резерви по кожному закладу з тих, які визначені першими", – повідомив голова Вінницької ОДА Владислав Скальський.

У Вінниці лікарня переповнена: хворих на COVID-19 направляють в інші клініки

Відзначається, що станом 18 травня в області лише 30,7% від загальної потужності зайнятих ліжок заповнені хворими на COVID-19.

Станом на 19 травня на Вінниччині зафіксовано 733 випадки зараження. Померло 11 пацієнтів, одужали – 386.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Вінницькій області виявили ознаки початку другої хвилі захворюваності на COVID-19.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавірус
Місце
Україна Вінниця
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    Підтверджені випадки: 18 616.

    Вилікувалися: 5276. Померли: 535.

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