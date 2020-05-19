У Вінниці лікарня переповнена: хворих на COVID-19 направляють в інші клініки

У Вінниці в міській лікарні №1 окреме відділення для хворих коронавірусом (COVID-19) переповнене.

У лікарняних палатах знаходиться 60 осіб, хоча відділення розраховане на 59, передає "Вежа".

COVID-19 в Україні

"Можна констатувати, що міська клінічна лікарня №1 міста Вінниці заповнена повністю, центральна районна лікарня зараз заповнюється, обласна дитяча лікарня наразі має вільні потужності. Ми починаємо, мабуть, спрямовувати наших пацієнтів з COVID на Калинівську центральну районну лікарню, яка дозволить нам зберегти необхідні резерви по кожному закладу з тих, які визначені першими", – повідомив голова Вінницької ОДА Владислав Скальський.

Відзначається, що станом 18 травня в області лише 30,7% від загальної потужності зайнятих ліжок заповнені хворими на COVID-19.

Станом на 19 травня на Вінниччині зафіксовано 733 випадки зараження. Померло 11 пацієнтів, одужали – 386.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Вінницькій області виявили ознаки початку другої хвилі захворюваності на COVID-19.

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