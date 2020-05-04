Весь колектив медиків Вінницької районної лікарні вранці 4 травня вийшов на протест через недотриману обіцянку влади про виплату 300% надбавок за роботу з хворими на коронавірус.

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Як повідомляє "33 канал", у палатах з інфекційними боксами залишилися тільки 10 медсестер і лікарів. Решта персоналу підтримала мітинг і вишикувалася в масках під стінами медзакладу (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Люди вимагали від головного лікаря лікарні та від керівництва Вінницької РДА виконання обіцянок президента України Володимира Зеленського та міністра охорони здоров'я Максима Степанова.

Протест лікарів у Вінниці "33 канал"

"Ми не втекли з цієї "передової"! Не сховалися у відпустках або на лікарняних! Покинули своїх дітей, чоловіків і батьків і живемо заради порятунку пацієнтів фактично в лікарні. А нам за квітень кинули на картки по 86 копійок доплати до звичайною ставкою. А лікарям по 1,68 грн! Це як? Пообіцяли в Києві і забули?" – обурилися співробітники лікарні, куди привозять хворих з підозрою на COVID-19 з усієї Вінницької області.

Протест лікарів у Вінниці "33 канал"

Протест лікарів у Вінниці "33 канал"

Але, незважаючи на заклики медиків, районні чиновники й адміністрація лікарні лише сказали в своє виправдання, що є неузгодженість між центральним і місцевими бюджетами щодо надбавок.

Через дві години акції лікарі й медсестри прибрали плакати зі своїми вимогами, однак запевнили, що нагадають про них. У разі невиконання обіцянок владою персонал пообіцяв, що знову вийде мітингувати через тиждень.

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