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28 березня • оновлено в 12:54
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У Вінниці коронавірус підхопив лікар-онколог: хворих на рак не випускають з диспансеру

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У Вінниці лікар обласного онкологічного диспансеру заразився коронавірусом. Всіх, хто перебував в медустанові, перевіряють інфекціоністи і не випускають з будівлі.

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Територію онкодиспансеру охороняє патрульна поліція. Про це "Суспільне Вінниця" розповіла заступник обласного департаменту охорони здоров'я Надія Марусяк.

У Вінниці коронавірус підхопив лікар-онколог

У Вінниці коронавірус підхопив лікар-онколог

Скріншот з відео

"Пацієнтка онкодиспансеру, яку відпустили, сказала, що поліцейський змусив її підписати документ про кримінальну відповідальність, якщо не поїде додому", – про це на своїй сторінці в Facebook написав місцевий журналіст Олексій Керман.

Всього у Вінницькій області станом на 28 березня зафіксовано 16 випадків коронавірусної хвороби.

Як писав OBOZREVATEL раніше, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що карантин в Україні можуть продовжити, посилити або ввести надзвичайний стан.

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Коронавірус
Місце
Україна Вінниця
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