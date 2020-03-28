У Вінниці коронавірус підхопив лікар-онколог: хворих на рак не випускають з диспансеру

У Вінниці лікар обласного онкологічного диспансеру заразився коронавірусом. Всіх, хто перебував в медустанові, перевіряють інфекціоністи і не випускають з будівлі.
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Територію онкодиспансеру охороняє патрульна поліція. Про це "Суспільне Вінниця" розповіла заступник обласного департаменту охорони здоров'я Надія Марусяк.
У Вінниці коронавірус підхопив лікар-онколог
Скріншот з відео
"Пацієнтка онкодиспансеру, яку відпустили, сказала, що поліцейський змусив її підписати документ про кримінальну відповідальність, якщо не поїде додому", – про це на своїй сторінці в Facebook написав місцевий журналіст Олексій Керман.
Всього у Вінницькій області станом на 28 березня зафіксовано 16 випадків коронавірусної хвороби.
Як писав OBOZREVATEL раніше, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що карантин в Україні можуть продовжити, посилити або ввести надзвичайний стан.
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