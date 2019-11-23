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24 листопада • оновлено в 00:49
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У вікнах темно! Українців вразив болючий нюанс акції до річниці Голодомору

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У День пам'яті жертв Голодомору, 23 листопада, по всій Україні проходить акція "Запали свічку", але все ще дуже мало громадян вважають за потрібне вшанувати їх таким способом.

На це звернули увагу користувачі соцмереж, в тому числі учасники чату OBOZREVATEL в Telegram-каналі.

"На своєму будинку я нарахував аж три свічки, крім своїх двох. 240 квартир", – написав один з них.

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"Не згасне свічка": в Україні вшанували пам'ять жертв Голодомору

У вікнах темно! Українців вразив болючий нюанс акції до річниці Голодомору

"І моя самотня у вікні, а навколо мільйон квартир", – написала користувач Наталя.

"Але радує, що хоча б ті три квартири запалили свічки, ще невідомо, з яким підтекстом, але вже якийсь прояв політичної свідомості", – висловили надію в мережі.

У вікнах темно! Українців вразив болючий нюанс акції до річниці Голодомору

Telegram OBOZREVATEL

Як повідомляв OBOZREVATEL, в суботу, 23 листопада, в Україні вшановують пам'ять жертв Голодомору 1932-1933 років. У цей період мільйони українців були знищені тоталітарним комуністичним режимом. День пам'яті щорічно відзначається в четверту суботу листопада.

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Автор
Марина Погорілко
Тема
Голодомор в Україні
Місце
Україна
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Пройдет 10,..... 20 лет... Интересно, как назовут период с 91 года в Украине? Было 53 миллиона - стало 33 млн!
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