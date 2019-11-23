У вікнах темно! Українців вразив болючий нюанс акції до річниці Голодомору

У День пам'яті жертв Голодомору, 23 листопада, по всій Україні проходить акція "Запали свічку", але все ще дуже мало громадян вважають за потрібне вшанувати їх таким способом.

На це звернули увагу користувачі соцмереж, в тому числі учасники чату OBOZREVATEL в Telegram-каналі.

"На своєму будинку я нарахував аж три свічки, крім своїх двох. 240 квартир", – написав один з них.

"І моя самотня у вікні, а навколо мільйон квартир", – написала користувач Наталя.

"Але радує, що хоча б ті три квартири запалили свічки, ще невідомо, з яким підтекстом, але вже якийсь прояв політичної свідомості", – висловили надію в мережі.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, в суботу, 23 листопада, в Україні вшановують пам'ять жертв Голодомору 1932-1933 років. У цей період мільйони українців були знищені тоталітарним комуністичним режимом. День пам'яті щорічно відзначається в четверту суботу листопада.

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