У понеділок, 20 квітня, у чотирьох військовослужбовців Житомирського військового інституту імені С.П.Корольова підтвердили коронавірус COVID-19.

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Військові з 8 квітня перебували на обсервації в ізоляторі військового інституту, оскільки контактували з інфікованим товаришем. Про це повідомила пресслужба командування Медичних сил Збройних сил України у Facebook.

Житомирський військовий інститут імені Корольова. Ілюстрація Журнал Житомира

Уточнюється, що раніше курсант Житомирського військового інституту контактував із мамою, у якої був діагностований коронавірус.

Медики виявили 27 контактних осіб курсанта і відправили їх на тимчасову ізоляцію. У самого хлопця незабаром лабораторно підтвердили COVID-19 і госпіталізували в інфекційне відділення Житомирського військового госпіталю.

"З огляду на результат тестування, термін обсервації зазначеній групі військовослужбовців продовжений. Найближчим часом ПЛР-тестування буде проведено всім, хто входить у цю групу", – сказано в повідомленні.

Як писав OBOZREVATEL, 20 квітня на Донбасі в результаті обстрілу "ДНР" один військовослужбовець Збройних сил України отримав кульове поранення. Сили ОС відповіли бойовикам на обстріл.

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