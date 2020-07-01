У відділенні поліції на Волині спалахнув коронавірус.

У відділенні поліції міста Нововолинська Волинської області зафіксували спалах COVID-19.

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Там коронавірус лабораторно підтвердили у трьох співробітників. Про це повідомили на брифінгу з протидії епідемії у Волинській обласній державній адміністрації, пише "Сегодня".

Відзначається, що за станом на 30 червня двоє правоохоронців вже одужали. Ще один хворий знаходиться на лабораторному лікуванні.

Раніше OBOZREVATEL писав, що перша леді України Олена Зеленська продовжує лікування від COVID-19 і двосторонньої полісегментарної пневмонії в стаціонарному відділенні київської лікарні.