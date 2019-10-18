"У Раду прийшов чорний песець": у мережу потрапило курйозне відео з парламенту

У мережі показали, як у Верховній Раді після пленарного засідання розгулювала куниця.

Відео з твариною опублікував у Facebook депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Пленарний тиждень у Раді закінчився несподівано. Знав, що в парламенті можна побачити різне, але навіть мене такий гість здивував. Як у кулуарах з'явилася ця дика куниця, питання", – прокоментував він.

У Верховній Раді помітили куницю

За словами нардепа, тварину зловили і випустили на волю.

Користувачів повеселили кадри з парламенту. "Може, "білочка", "Це з наших хтось? Я просто всіх іще не запам'ятав", "Схоже, душа якогось депутата попереднього скликання", "Копирсаються по кутках у пошуках корму", "Це знак!", "Як вона без посвідчення зайшла?", "Чорний песець у Раді" , "У кулуарах ще й не таке водиться", – написали в коментарях.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Раді зняли, як після засідання з сесійної зали мішками виносять макулатуру.

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