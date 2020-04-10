У Вербну неділю Україні пощастить із погодою: синоптикиня озвучила прогноз на вихідні

У найближчі вихідні, зокрема й у Вербну неділю 12 квітня у більшості регіонів України опадів не очікується, температура повітря прогріється до +15 градусів.

Лише на крайній півночі та в східних областях є ймовірність невеликого дощу чи просто щільніших хмар. Таким прогнозом на своїй сторінці у Facebook поділилася синоптикиня Наталія Діденко.

"Атмосферний фронт, який нарешті приніс в Україну хоча б невеликі дощі та похолодання, завтра вже майже залишить нашу територію. Хіба що вночі затримається на крайньому сході, на Луганщині, разом із дощиками", – написала вона.

Температура повітря 11-го квітня стане нижчою, +10… +15 градусів, на сході навіть не вище +8… +13 градусів.

У Вербну неділю, 12 квітня, в усіх областях України буде без опадів, температура повітря трохи підвищиться. Суботній північно-західний поривчастий вітер зміниться у південно-західний.

У Києві 11-12 квітня теж без значних опадів, вдень стовпчики термометрів показуватимуть +13 градусів.

"А поки що заздалегідь шукаємо канали, де будемо онлайн святити вербу", – підсумувала Діденко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, народний синоптик Леонід Горбань запевняє, що перед Великоднем до України прийде літня погода, стовпчики термометрів піднімуться вище +20, але на сам Великдень можливий дощ.

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