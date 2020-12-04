У Венедіктової відповіли на звинувачення НАБУ у справах Нацгвардії, "Роттердам+" та VAB Банку

Офіс генерального прокурора у відповідь на звинувачення Національного антикорупційного бюро щодо кількох справ, заявив, що у всіх кримінальних провадженнях діє винятково у межах закону та визначених повноважень.

Про це йдеться на сайті відомства. Йдеться про те, що 2 грудня НАБУ звинуватило ОГП нібито у перешкоджанні притягнення винних до відповідальності у справі Нацгвардії.

"1 грудня 2020 року генеральним прокурором, відповідно до вимог ст.ст. 36, 37 КПК України, було змінено групу прокурорів, які здійснюватимуть нагляд за додержанням законів у формі процесуального керівництва, у кримінальному провадженні за фактом надання неправомірної вигоди за забезпечення видачі недостовірного письмового висновку судового експерта у справі щодо заволодіння 81 млн грн Національної гвардії України, яке розслідується детективами НАБУ", – сказано у повідомленні.

В ОГП наголосили, що з метою забезпечення швидкого та ефективного дослідження усіх обставин кримінального провадження дійсно було ухвалено рішення про включення генерального прокурора до складу групи.

"Окрім цього, з метою досягнення ефективного досудового розслідування та вивчення обставин справи по суті, до складу групи прокурорів, було включено в.о. керівника САП Максима Грищука, а старшим групи визначено начальника управління САП Андрія Довганя. Водночас, підкреслюємо, що такі дії Генерального прокурора, відповідно до вимог кримінального процесуального законодавства України, не потребували жодних узгоджень з жодною особою або органом досудового розслідування", – зазначили у відомстві.

Там наголосили: зміна групи прокурорів у кримінальному провадженні не впливає на проведення слідчих розшукових дій.

В ОГП також нагадали, що за результатом вивчення матеріалів провадження було підписано повідомлення про підозру чинному народному депутату, як ймовірному учаснику злочинної групи, що отримує неправомірну вигоду.

У відомстві також підкреслили, що двічі повертали в НАБУ матеріали кримінального провадження щодо екстрадиції бенефіціарного власника "ВіЕйБі Банку", і готові направити їх компетентним органам інших країн після усунення Бюро недоліків.

Причинами відмов у направленні матеріалів до іноземної держави стала низка законних підстав.

"Безумовно, після усунення НАБУ процесуальних порушень в матеріалах екстрадиційного запиту, ОГП готовий направити їх в порядку встановленому чинним національним та міжнародним законодавством до компетентних органів іноземної держави для затримання особи та її подальшої екстрадиції в Україну", – сказано у повідомленні.

В Офісі генерального прокурора також заявили, що розцінюють звинувачення генпрокурорки Ірини Венедиктової з боку НАБУ в незаміні прокурора в провадженні у формулі "Роттердам +" як спроби приховати неефективне досудове розслідування, перекладаючи звинувачення на прокурорів САП і Офіс генпрокурора.

"Протягом слідства жодними особами не висловлювалось сумнівів щодо його ефективності та не поставало питання необхідності заміни прокурора у провадженні, в тому числі і у зв’язку із його можливою зацікавленістю в унеможливленні публічного судового розгляду протиправних дій службових осіб НКРЕКП і представників групи компаній-бенефіціарів. Однак, відразу після прийняття прокурором САП Віталієм Пономаренком, який відповідно до статті 36 КПК України та Закону України “Про прокуратуру” є самостійним у своїй процесуальній діяльності, рішення про закриття кримінального провадження виникла низка питань щодо ефективності слідства та нагальної потреби у заміні прокурора у провадженні", – сказано у повідомленні.

В Офісі відзначили, що 11 листопада Вищий антикорупційний суд відмовив у задоволенні заяви детективів НАБУ про відвід прокурора САП в зазначеному кримінальному провадженні, "а тому відсутні будь-які докази його можливої ангажованості".

"У даний час питання про необхідність заміни прокурора у цьому кримінальному провадженні вивчається, і остаточне рішення буде ухвалено після повної і всебічної перевірки всіх обставин справи", – підкреслили в Офісі генпрокурора.