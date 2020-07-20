У Великобританії повідомили про успішність перших випробувань на людях нової вакцини від COVID-19

Вакцина проти коронавіруса, розроблена в Оксфордському університеті і в компанії AstraZeneca, показала обнадійливі результати при тестуванні на людях.

Про це повідомило Reuters. Дослідження включало тисяча сімдесят сім здорових дорослих у віці від 18 до 55 років без історії COVID-19.

За даними, що отримали в понеділок, 20 липня, експериментальна вакцина AstraZeneca COVID-19 виявилася безпечною і викликала імунну відповідь на ранніх стадіях клінічних випробувань на здорових добровольцях, причому найсильніша відповідь спостерігалася у людей, які отримували дві дози.

Вакцина, що отримала назву AZD1222 і розроблена AstraZeneca і вченими з британського Оксфордського університету, не породила будь-яких серйозних побічних ефектів і викликала імунні реакції антитіл і Т-клітин, згідно з результатами випробувань, опублікованими в медичному журналі The Lancet.

"Нам ще належить виконати велику роботу, перш ніж ми зможемо підтвердити, чи допоможе наша вакцина впоратися з пандемією COVID-19, але ці ранні результати багатообіцяючі", – сказала розробниця вакцини Сара Гілберт.

Вона зазначила, що дослідникам необхідно більше дізнатися про COVID-19 і продовжити випробування на пізній стадії, які вже почалися.

AstraZeneca підписала угоди з урядами по всьому світу на поставку вакцини, якщо вона виявиться ефективною і отримає схвалення регулюючих органів. Компанія заявила, що не буде прагнути отримати прибуток від вакцини під час пандемії.

"Сьогоднішні дані підвищують нашу впевненість в тому, що вакцина буде працювати, і дозволяють нам продовжувати здійснювати наші плани з її виробництва для широкого і справедливого доступу по всьому світу", - сказав Мене Пангалос, виконавчий віце-президент з досліджень і розробок біофармацевтичних препаратів в AstraZeneca.

Як повідомляв OBOZREVATEL, міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що Україна планує подати заявку на отримання вакцини від нового типу коронавіруса, яку, після проведення відповідних клінічних випробувань, буде поставляти британська компанія AstraZeneca.