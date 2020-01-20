У Великобританії герб України прирівняли до свастики: названо причину

У Великобританії герб України внесли у довідник екстремістської символіки через полк "Азов", діяльність якого широко висвітлювала англомовна преса.

Про це в ефірі ObozTV розповів експерт із питань міжнародної політики Володимир Воля. Експерт зазначив, що крім українського тризуба в довіднику присутня національна символіка інших країн Європи.

"Якщо говорити про те, чиї герби потрапили в цей довідник, то це і герб Федеративної Республіки Німеччина, та прапор самої Великобританії, бо там є такі організації, як "Національний фронт"(ультраправий рух. – Ред.). Є герб Польської республіки", – зазначив Воля.

На думку експерта, укладачі довідника внесли туди всі емблеми і символи, які в англомовній пресі та в соцмережах були пов'язані з представниками правих радикальних організацій.

"Є і німецький орел, який зараз герб Федеративної Республіки Німеччина, та польський орел на гербовому щиті. Напевно, внесли все, що використовується представниками радикальних груп. Я думаю, в цьому випадку наш тризуб став заручником полку "Азов", який дуже багато висвітлювали в англомовній пресі. В "Азові" і "Національному корпусі" дуже активно використовували зокрема модифікований тризуб. Багато символів, зокрема і герб України", – розповів він.

Як наголосив Воля, українське посольство має наполягати на тому, щоб із довідника виключили український герб.

"Все, чим користуються праві радикали, незалежно від того, герб це чи не герб, потрапило в цей довідник, зокрема британський прапор. Якщо вони включили символіку з британським прапором у цей довідник, не дивно, що вони включили й інші герби держав, зокрема України, Німеччини та Польщі", – підсумував він.

theguardian.com

theguardian.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, у керівництві з протидії екстремізму, підготовленому поліцією Великобританії, в розділі знаків і символів праворадикальних груп розміщено національний герб України. У посібнику тату з гербом подали під назвою "Український тризуб (націоналістичний)". Зображення розміщене поруч зі свастикою та іншою нацистською символікою. Також у довіднику міститься емблема полку "Азов".

Посольство України у Британії зажадало офіційних вибачень і видалення зображення.

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