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20 січня • оновлено в 12:45
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/ Суспільство

У Великобританії герб України прирівняли до свастики: названо причину

1.8т
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У Великобританії герб України внесли у довідник екстремістської символіки через полк "Азов", діяльність якого широко висвітлювала англомовна преса.

Про це в ефірі ObozTV розповів експерт із питань міжнародної політики Володимир Воля. Експерт зазначив, що крім українського тризуба в довіднику присутня національна символіка інших країн Європи.

"Якщо говорити про те, чиї герби потрапили в цей довідник, то це і герб Федеративної Республіки Німеччина, та прапор самої Великобританії, бо там є такі організації, як "Національний фронт"(ультраправий рух. – Ред.). Є герб Польської республіки", – зазначив Воля.

На думку експерта, укладачі довідника внесли туди всі емблеми і символи, які в англомовній пресі та в соцмережах були пов'язані з представниками правих радикальних організацій.

"Є і німецький орел, який зараз герб Федеративної Республіки Німеччина, та польський орел на гербовому щиті. Напевно, внесли все, що використовується представниками радикальних груп. Я думаю, в цьому випадку наш тризуб став заручником полку "Азов", який дуже багато висвітлювали в англомовній пресі. В "Азові" і "Національному корпусі" дуже активно використовували зокрема модифікований тризуб. Багато символів, зокрема і герб України", – розповів він.

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Як наголосив Воля, українське посольство має наполягати на тому, щоб із довідника виключили український герб.

"Все, чим користуються праві радикали, незалежно від того, герб це чи не герб, потрапило в цей довідник, зокрема британський прапор. Якщо вони включили символіку з британським прапором у цей довідник, не дивно, що вони включили й інші герби держав, зокрема України, Німеччини та Польщі", – підсумував він.

У Великобританії герб України прирівняли до свастики: названо причину

theguardian.com

У Великобританії герб України прирівняли до свастики: названо причину

theguardian.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, у керівництві з протидії екстремізму, підготовленому поліцією Великобританії, в розділі знаків і символів праворадикальних груп розміщено національний герб України. У посібнику тату з гербом подали під назвою "Український тризуб (націоналістичний)". Зображення розміщене поруч зі свастикою та іншою нацистською символікою. Також у довіднику міститься емблема полку "Азов".

Посольство України у Британії зажадало офіційних вибачень і видалення зображення.

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Теми
Новини ObozTV Ефіри Oboz TV Пряма трансляція
Особа
Володимир Воля
Місце
Великобританія
Теги
"Азов" Національний корпус
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Комментарии на сайте не модерированы
фил филька
фил филька
ну что упоротые доигрались?) вот и здесь на обосе (да и в других подобных газетенках) упоротые своим поведением очень профессионально и талантливо де би ли зируют образ нормального украинца. но я то знаю что украинцы хорошие люди, так что упоротые не старайтесь)))
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Всех фaшистов включили в справочник - немцев, англичан, поляков и чубатых
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2
0
Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Жовто блакитну тряпку давно уже узаконили как символ больных синдромом Дayнa..... тризуб попер дальше...экстремисты вы, свiдомо MAHДАйнутая мpaзота!
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