У Ватикані вперше показали український різдвяний вертеп. Фото

На міжнародній виставці у Ватикані вперше представили український різдвяний вертеп.

Експозиція "100 вертепів світу" відкрилася на площі Святого Петра 13 грудня, повідомляє "Радіо Свобода" (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

Цього року захід, який зазвичай проходить у ватиканських палацах, через пандемію коронавірусу проводять на відкритому повітрі.

У Ватикані вперше представили український вертеп. "Радіо Свобода"

Автором українського вертепу є схимонахиня Української греко-католицької церкви Теодозія Полотнюк. Вона родом з Львівської області, але довгий час служила в Донецько-Харківському екзархаті, а потім заснувала Свято-Успенський жіночий скит на Донеччині. Протягом останніх двох років жінка живе в Тернопільській області.

Представлена нею робота виготовлена з екологічних матеріалів: картону, моху, деревини, глини, каменю і піску.

Український вертеп виготовлений з екологічних матеріалів. "Радіо Свобода"

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Ватикані 11 грудня запалили головну різдвяну ялинку, а також відкрили вертеп.