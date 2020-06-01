Головна Новини
1 червня • оновлено в 13:48
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

У вагоні бруд, на підлозі насіння: "Укрзалізниця" в перший же день потрапила в скандал. Відео

3.7т
Читати матеріал російською

"Укрзалізниця" потрапила в скандал у перший же ранок після відновлення залізничного сполучення в Україні.

У Telegram-каналі PavlovskyNews опубліковано відео, зняте однією з пасажирок приміської електрички (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

В електричках не проводиться дезінфекція

В електричках не проводиться дезінфекція

Жінка демонструє великий шар пилу й бруду на вікнах і лавках у вагоні, а також лушпиння від насіння на підлозі, яке навіть не спромоглися підмести.

Згідно з новими вимогами вагони повинні дезінфікуватися щоразу після виходу на маршрут. Також провідникам належить регулярно проводити прибирання в салонах.

Крім того, в "Укрзалізниці" стався ще один інцидент – за день до офіційного старту залізничних перевезень на перегоні Помічна – Новоукраїнка Одеської залізниці повністю згорів головний вагон електропотягу.

"Сам склад був випущений майже 50 років тому, водночас "Укрзалізниця" останні 12 років взагалі не купує електропоїзди для приміських перевезень", – ідеться в повідомленні.

У вагоні бруд, на підлозі насіння: "Укрзалізниця" в перший же день потрапила в скандал

Telegram\PavlovskyNews

У вагоні бруд, на підлозі насіння: "Укрзалізниця" в перший же день потрапила в скандал

Telegram\PavlovskyNews

У вагоні бруд, на підлозі насіння: "Укрзалізниця" в перший же день потрапила в скандал

Telegram\PavlovskyNews

У вагоні бруд, на підлозі насіння: "Укрзалізниця" в перший же день потрапила в скандал

Telegram\PavlovskyNews

Як писав OBOZREVATEL, з 1 червня "Укрзалізниця" частково відновила свою роботу. Перший поїзд у понеділок вирушив зі столичного вокзалу за маршрутом Київ-Костянтинівка. Наразі українцям доступно близько 30 напрямків.

Крім того, відновлено рух приміських поїздів. Із 1 червня на маршрути вийшли 214 електричок.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Місце
Україна
Теги
потяг Укрзалізниця
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
9
1
Смішно
0
Цікаво
5
Сумно
0
Треш
Суспільство

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 23 672.

    Вилікувалися: 9538. Померли: 708.

  • У світі захворіли понад 6,1 млн осіб, загинули – 370 тисяч.

  • Китай підтвердив нову версію походження коронавірусу – це не тварини з ринку

  • Восени в Україні можлива друга хвиля коронавірусу. МОЗ готується

  • Лікар заявив про небезпечні зміни в крові при коронавірусі. Вони провокують руйнування органів і клітин в організмі.

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги