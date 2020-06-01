У вагоні бруд, на підлозі насіння: "Укрзалізниця" в перший же день потрапила в скандал. Відео

"Укрзалізниця" потрапила в скандал у перший же ранок після відновлення залізничного сполучення в Україні.

У Telegram-каналі PavlovskyNews опубліковано відео, зняте однією з пасажирок приміської електрички (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

В електричках не проводиться дезінфекція

Жінка демонструє великий шар пилу й бруду на вікнах і лавках у вагоні, а також лушпиння від насіння на підлозі, яке навіть не спромоглися підмести.

Згідно з новими вимогами вагони повинні дезінфікуватися щоразу після виходу на маршрут. Також провідникам належить регулярно проводити прибирання в салонах.

Крім того, в "Укрзалізниці" стався ще один інцидент – за день до офіційного старту залізничних перевезень на перегоні Помічна – Новоукраїнка Одеської залізниці повністю згорів головний вагон електропотягу.

"Сам склад був випущений майже 50 років тому, водночас "Укрзалізниця" останні 12 років взагалі не купує електропоїзди для приміських перевезень", – ідеться в повідомленні.

Telegram\PavlovskyNews

Telegram\PavlovskyNews

Telegram\PavlovskyNews

Telegram\PavlovskyNews

Як писав OBOZREVATEL, з 1 червня "Укрзалізниця" частково відновила свою роботу. Перший поїзд у понеділок вирушив зі столичного вокзалу за маршрутом Київ-Костянтинівка. Наразі українцям доступно близько 30 напрямків.

Крім того, відновлено рух приміських поїздів. Із 1 червня на маршрути вийшли 214 електричок.

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