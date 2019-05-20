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У вагоні +43: "Укрзалізниця" розлютила українців пекельними умовами в потязі

77.6тЧитати матеріал російською

"Укрзалізниця" знову потрапила в скандал із потягом №766 сполученням Миколаїв-Київ, в якому були відсутні кондиціонери, незважаючи на включення цієї послуги у вартість квитків.

Враженнями від поїздки в Facebook поділилася пасажирка Світлана Повєткіна, якій довелося перебувати в вагоні з температурним показником +43 градуси.

"За повідомленням провідників цього поїзда, потяг був випущений у рейс із непрацюючими кондиціонерами. Ми, всі пасажири цього потягу, заплатили за перевезення в умовах кондиціонованого вагона", – обурилася вона.

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"Укрзалізниця"

"Укрзалізниця"

112 Україна

Але на цьому сюрпризи для пасажирів не закінчилися. "Вирішила полегшити самопочуття умиванням обличчя і рук. У мийці умивальника одного з туалетів вагону "стоїть" вода. Злив умивальника забитий. Відмінний сервіс в "Укрзалізниці". Що мене ще чекає? До Києва ще 3 години шляху. Вижити б у цій дорозі і такому сервісі", – написала Повєткіна.

За словами жительки Миколаєва, "Укрзалізниця" тепер зобов'язана усунути всі наслідки своєї недбалості, а саме:

  • принести всім пасажирам цього складу вибачення;

  • відшкодувати вартість проїзду через порушення умов перевезення;

  • відшкодувати моральну шкоду через самопочуття, яке погіршилося через тривале перебування в умовах некондиціонованого вагона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі показали жахливі умови в потягах "Укрзалізниці", які прямують у Європу.

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Теми
"Укрзалізниця"Скандал навколо "Укрзалізниці"
Місце
Україна
Тег
Укрзалізниця
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Анатольевич Чернов
Анатольевич Чернов
Украиньзькэ мир панует))
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Томанский Вильгельм
Томанский Вильгельм
Никто тебе, Повэткiна, ничего не должен. Если ты знала, что поезд без кондиционера почему другой не подождала с кондиционером? Сама села и не ищи теперь виноватых.
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Семёнов Алексей
Семёнов Алексей
Украинзге паровоз)))
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