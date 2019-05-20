У вагоні +43: "Укрзалізниця" розлютила українців пекельними умовами в потязі

"Укрзалізниця" знову потрапила в скандал із потягом №766 сполученням Миколаїв-Київ, в якому були відсутні кондиціонери, незважаючи на включення цієї послуги у вартість квитків.

Враженнями від поїздки в Facebook поділилася пасажирка Світлана Повєткіна, якій довелося перебувати в вагоні з температурним показником +43 градуси.

"За повідомленням провідників цього поїзда, потяг був випущений у рейс із непрацюючими кондиціонерами. Ми, всі пасажири цього потягу, заплатили за перевезення в умовах кондиціонованого вагона", – обурилася вона.

"Укрзалізниця" 112 Україна

Але на цьому сюрпризи для пасажирів не закінчилися. "Вирішила полегшити самопочуття умиванням обличчя і рук. У мийці умивальника одного з туалетів вагону "стоїть" вода. Злив умивальника забитий. Відмінний сервіс в "Укрзалізниці". Що мене ще чекає? До Києва ще 3 години шляху. Вижити б у цій дорозі і такому сервісі", – написала Повєткіна.

За словами жительки Миколаєва, "Укрзалізниця" тепер зобов'язана усунути всі наслідки своєї недбалості, а саме:

принести всім пасажирам цього складу вибачення;

відшкодувати вартість проїзду через порушення умов перевезення;

відшкодувати моральну шкоду через самопочуття, яке погіршилося через тривале перебування в умовах некондиціонованого вагона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі показали жахливі умови в потягах "Укрзалізниці", які прямують у Європу.

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