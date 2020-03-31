У туриста з "Козацького" може бути коронавірус: Ляшко підтвердив підозру

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко підтвердив, що туриста з Балі, якого помістили з іншими українцями на обсервацію в готель "Козацький", привезли в лікарню з високою температурою ы зробили тест на коронавірус.

Відомими йому деталями Лшко поділився на брифінгу у вівторок, 31 березня (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Фахівці нашого центру МОЗ обстежили туриста, у нього була висока температура. Чоловіка госпіталізували. Експрестест показав негативний результат. Зараз про результати тесту на коронавірус я не можу нічого сказати, станом на 10:00 такої інформації немає. Про це ми повідомимо пізніше", – поділився Ляшко.

Нагадаємо, чоловіка забрала "швидка" увечері 30 березня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 30 березня розгорівся гучний скандал навколо повернення додому українських туристів. Вони прибули до аеропорту "Бориспіль" (Київ) двома рейсами з Балі через Доху. Ще в дорозі їх попередили про двотижневу обов'язкову обсервацію, яка чекає після прильоту.

Частину українців вночі таки помістили на обсервацію в готель "Козацький" у центрі Києва. Більшість пасажирів влаштували бунт і відмовилися залишати лайнери. У підсумку після довгих умовлянь громадяни погодилися пройти обсервацію.

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