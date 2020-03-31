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31 березня • оновлено в 10:47
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У туриста з "Козацького" може бути коронавірус: Ляшко підтвердив підозру

1.4т
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Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко підтвердив, що туриста з Балі, якого помістили з іншими українцями на обсервацію в готель "Козацький", привезли в лікарню з високою температурою ы зробили тест на коронавірус.

Відомими йому деталями Лшко поділився на брифінгу у вівторок, 31 березня (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Фахівці нашого центру МОЗ обстежили туриста, у нього була висока температура. Чоловіка госпіталізували. Експрестест показав негативний результат. Зараз про результати тесту на коронавірус я не можу нічого сказати, станом на 10:00 такої інформації немає. Про це ми повідомимо пізніше", – поділився Ляшко.

У туриста з "Козацького" може бути коронавірус: Ляшко підтвердив підозру

Нагадаємо, чоловіка забрала "швидка" увечері 30 березня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 30 березня розгорівся гучний скандал навколо повернення додому українських туристів. Вони прибули до аеропорту "Бориспіль" (Київ) двома рейсами з Балі через Доху. Ще в дорозі їх попередили про двотижневу обов'язкову обсервацію, яка чекає після прильоту.

Частину українців вночі таки помістили на обсервацію в готель "Козацький" у центрі Києва. Більшість пасажирів влаштували бунт і відмовилися залишати лайнери. У підсумку після довгих умовлянь громадяни погодилися пройти обсервацію.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Коронавірус
Особа
Віктор Ляшко
Місце
Україна
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