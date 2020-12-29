У Туреччині знайшли унікальні листи Роксолани та документи часів УНР і козацтва

В Османському архіві (Туреччина) знайшли документи часів Української народної республіки (УНР) та доби козацтва, які підтверджують глибоку історію нашої державності. Також серед унікальних паперів були листи султанші Роксолани Гюррем.

Про це в інтерв'ю для "Радіо Свобода" розповів надзвичайний і повноважний посол України в Туреччині Андрій Сибіга. Окремо він акцентував увагу на тому, що мав змогу особисто ознайомитися з оригіналом Брест-Литовського мирного договору та ратифікаційною грамотою до нього, які були укладені ще в 1918 році.

"Напевне, я був першим українцем, який за останніх 100 років доторкнувся до цього шматочка історії. Це неймовірні відчуття! Серед іншого – договір султана з гетьманом Дорошенком. І це один із перших документів, в якому фактично йдеться про міжнародну суб’єктність козацької держави", – сказав Сибіга.

"Про Крим я взагалі скажу, що там надзвичайно велика кількість документів, які також ще чекають на свого дослідника. Про Київ, я задавав у пошук, багато документів. Є листування, доповіді воєначальників про бої, у тому числі з козаками. Там все це є", – додав український посол.

Також його вразили чудово збережені листи листи Роксолани, яка походила з України і була чи не найвпливовішою султаншею за весь час існування Османської імперії. До того ж, директор архіву зробив копію цих унікальних документів для України.

"Але, крім Хюррем Султан, Роксолани, були й інші султанші українського походження, щонайменше чотири. Була така Надія Тюрхан родом з Тростянця Вінницької області. Також надзвичайно впливова, вона дуже багато зробила для своєї Батьківщини походження, як вважають історики. Власне, її султанство припадало на період Богдана Хмельницького, а потім і на період Юрія Хмельницького", – зазначив дипломат.

Повертаючись до документів доби УНР, він розповів, що його командою було знайдено підтвердження того, що посольство тодішньої української держави в Туреччині розташовувалося у дуже престижному місці і пропрацювало цілих чотири роки.

"Османська імперія на той час була своєрідним хабом дипломатичним, де перетиналося дуже багато геополітичних інтересів. І Україна там була присутня. Ми бачили поточні документи, знайшли перші прояви публічної дипломатії, коли дружина українського посла Лотоцького в українській вишиванці на шпальтах центральних газет сфотографувалася. Це мало великий резонанс", – підкреслив Сибіга.

Він також додав, що про сприйняття України у ті часи як суверенної держави свідчать і важливі дипломатичні документи, підписані особисто гетьманом Павлом Скоропадським.

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