У Туреччині кіт пробув під завалами 4 дні і вижив. Відео порятунку

Турецькі рятувальники витягли з-під завалів в Ізмірі кота.

Відповідне відео опубліковано в Telegram-каналі НТВ. Тварина провела там після землетрусу чотири дні та вижила (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

3 листопада мер міста Мустафа Тунч Сойєр повідомив, що більш ніж через 90 годин після землетрусу з-під завалів живою дістали 4-річну дівчинку.

Ще раніше, 2 листопада, рятувальники виявили живими 3-річну та 14-річну дівчаток.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що під час землетрусу в турецькій провінції Ізмір загинули понад 100 осіб, ще близько тисячі постраждали.