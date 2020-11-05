У Туреччині кіт пробув під завалами 4 дні і вижив. Відео порятунку

Таша Адамович Суспільство 17:34, 5.11.2020 Оновлено: 17:36, 5.11.2020

Турецькі рятувальники витягли з-під завалів в Ізмірі кота.

Відповідне відео опубліковано в Telegram-каналі НТВ. Тварина провела там після землетрусу чотири дні та вижила (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

3 листопада мер міста Мустафа Тунч Сойєр повідомив, що більш ніж через 90 годин після землетрусу з-під завалів живою дістали 4-річну дівчинку.

Ще раніше, 2 листопада, рятувальники виявили живими 3-річну та 14-річну дівчаток.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що під час землетрусу в турецькій провінції Ізмір загинули понад 100 осіб, ще близько тисячі постраждали.

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