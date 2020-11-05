У Туреччині кіт пробув під завалами 4 дні і вижив. Відео порятунку
Сильний землетрус трапився в турецькому Ізмірі 30 жовтня
Магнітуда становила від 6,6 до 6,9 балів
Він призвів до значних руйнувань і людських жертв
Турецькі рятувальники витягли з-під завалів в Ізмірі кота.
Відповідне відео опубліковано в Telegram-каналі НТВ. Тварина провела там після землетрусу чотири дні та вижила (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).
3 листопада мер міста Мустафа Тунч Сойєр повідомив, що більш ніж через 90 годин після землетрусу з-під завалів живою дістали 4-річну дівчинку.
Ще раніше, 2 листопада, рятувальники виявили живими 3-річну та 14-річну дівчаток.
Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що під час землетрусу в турецькій провінції Ізмір загинули понад 100 осіб, ще близько тисячі постраждали.