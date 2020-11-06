У ЦВК пояснили, чому не оголосили всі результати місцевих виборів

Борис Бондар Суспільство 15:49, 6.11.2020 Оновлено: 16:03, 6.11.2020

Згідно з виборчим законодавством, до кінця доби 6 листопада територіальні виборчі комісії повинні встановити результати місцевих виборів.

Про це сказано в повідомленні ЦВК у Facebook. Більшість ТВК уже направили свої результати до Центрвиборчкому.

"Деякі ТВК поки не прислали результати, але це не означає, що вони їх не встановили", – сказано в повідомленні.

У ЦВК пояснили, що закон не передбачає термінів надання інформації територіальними комісіями до ЦВК. Їхнє завдання – вкластися в дедлайни щодо встановлення результатів виборів.

Після встановлення результатів ТВК повинні оприлюднити їх у місцевих друкованих ЗМІ, на сайті відповідної ради або ТВК із повідомленням про результати виборів до ЦВК.

ЦВК – про результати місцевих виборів
Facebook ЦВК

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні 25 жовтня пройшли місцеві вибори-2020. Результати голосування повинні були оголосити через 12 днів – не пізніше 6 листопада, чого не сталося. Пресслужба ЦВК пожартувала про вибори в США і відхрестилася від дедлайнів.

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