У ЦВК пояснили, чому не оголосили всі результати місцевих виборів
ЦВК не оголосила результати виборів протягом 12 днів
Деякі ТВК поки не прислали результати
Закон не передбачає термінів надання такої інформації
Згідно з виборчим законодавством, до кінця доби 6 листопада територіальні виборчі комісії повинні встановити результати місцевих виборів.
Про це сказано в повідомленні ЦВК у Facebook. Більшість ТВК уже направили свої результати до Центрвиборчкому.
"Деякі ТВК поки не прислали результати, але це не означає, що вони їх не встановили", – сказано в повідомленні.
У ЦВК пояснили, що закон не передбачає термінів надання інформації територіальними комісіями до ЦВК. Їхнє завдання – вкластися в дедлайни щодо встановлення результатів виборів.
Після встановлення результатів ТВК повинні оприлюднити їх у місцевих друкованих ЗМІ, на сайті відповідної ради або ТВК із повідомленням про результати виборів до ЦВК.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні 25 жовтня пройшли місцеві вибори-2020. Результати голосування повинні були оголосити через 12 днів – не пізніше 6 листопада, чого не сталося. Пресслужба ЦВК пожартувала про вибори в США і відхрестилася від дедлайнів.