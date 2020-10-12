У ЦВК попередили, з яким паспортом не вийде проголосувати на виборах

Карина Бондаренко Суспільство 06:54, 12.10.2020 Оновлено: 06:54, 12.10.2020

Проголосувати на місцевих виборах-2020 в Україні з паспортом у додатку "Дія" не вийде, оскільки на виборчих дільницях не буде спеціальних технічних пристроїв.

У Центральній виборчій комісії порекомендували йти за отриманням бюлетеня з документом у вигляді книжечки або ІD-карти. Про це написала секретар ЦВК Олена Гатаулліна у себе в Facebook.

"Пред'явити паспорт для отримання бюлетеня в додатку "Дія" можна буде тільки за умови наявності в ДВК технічних пристроїв, за допомогою яких можна перевірити такий паспорт, станом на зараз в ДВК таких пристроїв немає", – повідомила секретар ЦВК.

Вона додала, що відсутність в паспорті фото, вклеєного в 25 або 45 років, не є підставою для невидачі бюлетеня.

Як правильно проголосувати на виборах.
Олена Гатаулліна в Facebook

Раніше OBOZREVATEL публікував відеоінструкцію ЦВК про те, як заповнювати бюлетень на місцевих виборах.

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