У ЦВК попередили, з яким паспортом не вийде проголосувати на виборах

Проголосувати на місцевих виборах-2020 в Україні з паспортом у додатку "Дія" не вийде, оскільки на виборчих дільницях не буде спеціальних технічних пристроїв.

У Центральній виборчій комісії порекомендували йти за отриманням бюлетеня з документом у вигляді книжечки або ІD-карти. Про це написала секретар ЦВК Олена Гатаулліна у себе в Facebook.

"Пред'явити паспорт для отримання бюлетеня в додатку "Дія" можна буде тільки за умови наявності в ДВК технічних пристроїв, за допомогою яких можна перевірити такий паспорт, станом на зараз в ДВК таких пристроїв немає", – повідомила секретар ЦВК.

Вона додала, що відсутність в паспорті фото, вклеєного в 25 або 45 років, не є підставою для невидачі бюлетеня.

Як правильно проголосувати на виборах. Олена Гатаулліна в Facebook

Раніше OBOZREVATEL публікував відеоінструкцію ЦВК про те, як заповнювати бюлетень на місцевих виборах.